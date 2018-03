«The Killers» reporte son concert au 26 juillet

«On déteste faire cela, mais les recommandations des docteurs sont les suivantes... pour éviter de sérieuses complications au niveau de nos cordes vocales, nous devons reporter notre concert au Luxembourg».

C'est en ces termes que le groupe «The Killers» s'est exprimé sur son compte Twitter, ce jeudi à 2h41 du matin pour annoncer le report du concert initialement prévu, ce jeudi 1er mars à la Rockhal. Le message a été posté depuis les Pays-Bas, probablement après le concert donné mercredi soir à Amsterdam.

Report au 26 juillet

À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si les prochains concerts prévus à Paris (3/1), Cologne (5/3) et Anvers (6/3) seront également annulés.

Après 11h, ce jeudi, la Rockhal a précisé sur son site Internet que le concert aurait lieu le jeudi 26 juillet et que les tickets achetés précédemment restaient valables pour cette nouvelle date.

