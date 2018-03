La magie d'Ibeyi a envoûté l'Atelier

Les percussions claquent, le beat est sec. Toutes deux vêtues d'une combinaison rouge, Lisa-Kaindé et Naomi Diaz ouvraient le bal au son de «I Carried This For Years». Très communicatives, les jumelles remerciaient leurs fans «d'avoir bravé la neige et le froid». Jamais avare en anecdotes, Lisa-Kaindé présentait «I Wanna Be Like You», un hommage à sa sœur Naomi, dont elle admirait et enviait le côté «bad girl».

Qu'elles prennent place d'un côté de la scène, ou soient réunies en son cœur, ces deux-là se trouvaient sans même se regarder. Les yeux de Lisa-Kaindé se fermaient parfois à mesure que sa voix sublime s'élevait, pendant que sa sœur jonglait avec puissance et grâce entre les percus («Transmission»). Leurs voix se complétaient et se répondaient, se croisant sur un superbe a capella («Away Away»).

Vendredi, le duo franco-cubain découvert par Richard Russell avait choisi de mettre principalement son nouvel album, «Ash», à l'honneur. Un second opus dont le percutant et autobiographique «Deathless», ainsi que le sombre «Numb» restaient de vrais temps forts. La poignante ballade «Mama Says» était, elle, extraite du premier album. Tout comme leur premier tube, «River», dégainé en rappel. Charismatiques, exigeantes et envoûtantes, les jumelles d'Ibeyi ont offert aux fans un moment hors du temps.

(Cédric Botzung/L'essentiel)