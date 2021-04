Young Thug va sortir un nouvel album en famille

Depuis plusieurs mois, les sorties d'albums de grands noms du hip-hop se font de plus en plus rares. Conséquence indirecte de la pandémie, cette disette fait de chaque annonce un petit événement dans le milieu. Exemple, lundi soir, avec la communication de la superstar d'Atlanta Young Thug.

Le rappeur et boss du label YSL a dévoilé la couverture et la date de sortie du très attendu «Slim Language 2», sorte d'album-compilation, où Thugger met en avant ses affiliés. Parmi eux, quelques noms très connus des amateurs de rap comme Gunna. Tous sont présents sur la cover de l'album qui sera disponible ce vendredi, sur toutes les plateformes de streaming.

4/16 THE ALBUM pic.twitter.com/Lxr5rhyavJ — Young Thug ひ (@youngthug) April 13, 2021

Les singles «Take It To Trial» (feat. Yak Gotti) et «That Go!» (feat. T-Shyne) feront partie de l'album, mais rien n'a été précisé quant à la participation de grands noms à cette nouvelle réalisation. L'album premier du nom était sorti en 2018, et avait rencontré un certain succès en se plaçant à la huitième place du Billboard.

Young Thug avait dévoilé l'année suivante l'un de ses projets les plus aboutis, l'album «So Much More» avec notamment les singles «The London» (feat. J. Cole and Travis Scott) et «Hot» (feat. Gunna).

(th/L'essentiel)