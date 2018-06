La Rockhal a célébré le groupe A Perfect Circle

La pression était palpable, les 5 500 fans de la Rockhal attendaient avec impatience la venue de A Perfect Circle samedi soir à la Rockhal. Au moment de l’entrée en scène spectaculaire de Maynard James Keenan, les lumières sont subitement devenues violettes puis vertes et le public a jubilé.

Le groupe américain de rock n’a rien perdu de sa dextérité sur scène, malgré 14 années sans album studio et une formation légèrement remaniée. James Howerdel, le guitariste présent depuis le début, fait désormais équipe avec James Iha, un ancien des Smashing Pumpkins, le bassiste Matt McJunkins, le batteur Jeff Friedel et bien sûr le chanteur Maynard James Keenan. Ce dernier bougeait comme un tigre sur scène, notamment pendant les parties instrumentales.

Le quintette a misé sur un concept éprouvé: des mélodies harmoniques, parfois à trois voix, accompagnées par des arpèges de guitares tout en douceur, des rythmes entêtants et une solide batterie. Le batteur a d’ailleurs enchaîné les salves, pour le bonheur du public. Celui-ci s’est enthousiasmé pour les tubes, notamment «Counting Bodies like sheep to the rythm of the war drums». «Thats inspiring, thanks a lot, Luxembourg», s’est époumoné le chanteur à la fin du concert. Les fans espèrent que le groupe ne mettra pas de nouveau 14 ans à refaire parler de lui.

(Dominik Dix/L’essentiel)