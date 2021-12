Britney Spears travaille sur une nouvelle chanson

«Une nouvelle chanson est en préparation. Vous allez voir ce que je veux dire», a écrit Britney Spears pour accompagner une vidéo où on la découvre en train de faire des vocalises dans une salle de bains, endroit où visiblement elle apprécie se filmer, même des fois dans le plus simple appareil. Depuis lors, sa légende dans laquelle elle disait aussi «être ici pour redire à ma famille que je n’ai pas oublié ce qu’elle m’a fait et que je n’oublierai jamais» a été supprimé.

On rappellera que Britney Spears n’est plus sous la tutelle de son père. La mesure qui la frappait depuis treize ans a été levée par un tribunal de Los Angeles le 12 novembre 2021. La chanteuse américaine de 40 ans est désormais libre de ses actes et peut enfin dépenser son argent comme bon lui semble.

Côté musique, BritBrit n’a pas sorti de nouvel album depuis «Glory», en 2016. En 2020, une réédition de ce disque était parue avec trois inédits, «Mood Ring», «Swimming in the Stars» et «Matches» en collaboration avec les Backstreet Boys. Il s’agit des derniers singles en date de la star des années 2000.

(L'essentiel/jde)