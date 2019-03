Mike Shinoda, entre énergie et émotion

«Plus rien n'a de sens désormais», chante Mike Shinoda sur «Nothing Makes Sense Anymore». Extrait du premier album de l'Américain sorti sous son propre nom, ce titre résume bien l'état d'esprit dans lequel le rappeur et chanteur de Linkin Park était après la disparition tragique de son acolyte en 2017. Mais la musique reste au final le meilleur des remèdes et «Post Traumatic» lui a servi de catharsis. Ce samedi soir , l'heure était à la célébration.

C'est avec «Petrified», un titre hip-hop old-school de son premier projet solo Fort Minor que l'Américain débutait son show. Les morceaux de «Post Traumatic», mêlant rap et mélodies, comme «Make It Up As I Go», «Over Again» ou «Ghosts», sombre sur le fond et festif sur la forme, étaient de sortie. Mike Shinoda variait les ambiances, abordant avec émotion le thème de l'immigration japonaise sur «Kenji».

L'énergie rock n'était jamais très loin, le Californien allant chercher ses 2 000 fans micro en main, avec ses claviers ou guitare en bandoulière. Les chansons de Linkin Park comme «When They Come For Me», «Road Untraveled», «Step Up» ou «Castle of Glass» étaient à l'honneur. Mais le point d'orgue de la soirée fut ces versions de «Numb» et «In The End», deux des classiques du groupe de nu metal, chantées entièrement par le public avec l'Américain au piano. Humble et toujours au service de ses chansons, Mike Shinoda a offert le plus beau des hommages à Chester Bennington.

(CB/ L'essentiel)