Florina se sent humiliée après ses zéros pointés

Florina a terminé 8e, sur neuf candidats, au concours «Destination Eurovision» qui a été diffusé samedi dernier sur France 2. Son morceau «In the shadow» n'a récolté aucun point de la part des jurés. Seuls les votes du public lui ont permis d'éviter de terminer belle dernière.

C'est peu dire que la chanteuse de 20 ans ne s'attendait pas à faire un tel flop avec son titre extrait de son premier album en préparation. «J'ai vécu comme une humiliation le fait d'être la seule candidate à avoir reçu 0 point de la part des jurés internationaux. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai été rejetée à ce point», a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Sans langue de bois et visiblement très affectée, celle qui a publié le single «Va va vis», près de 1,4 million de vues sur YouTube depuis le 21 juin 2018, a encore expliqué avoir désormais besoin de «s'éloigner un peu des réseaux sociaux» et de «passer du temps avec sa famille». L'artiste a aussi promis «d'essayer de remonter la pente, même si pour l'instant ça me semble impossible».

(L'essentiel/jde)