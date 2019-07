Les Spice Girls bientôt de retour avec Victoria?

Les Spice Girls se sont reformées et sont parties sur les routes du Royaume-Uni en juin 2019, mais sans Victoria. Madame Beckham avait en effet décrété qu'elle ne voulait plus monter sur scène avec les quatre autres membres du groupe, trop occupée par son métier de styliste.

On ignore si c'est le succès de ses copines qui lui a donné envie ou si elle a été prise d'un accès de nostalgie, mais il semblerait que l'ex-Posh Spice ait changé d'avis. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Mel B dans «The Lateish Show with Mo Gilligan». «Ma maman était à la fête d'été de sa maman et Victoria était là-bas. Elle a dit à ma mère qu'elle adorerait monter sur scène à Glastonbury, pour les 50 ans du festival l'année prochaine», a raconté Scary Spice.

Rien n'est encore signé, mais Mel B est pleine d'espoir, comme le sont désormais tous les fans des Spice Girls.

(L'essentiel/jfa)