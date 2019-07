Le tube «Rescue Me» a ressuscité OneRepublic

Le combo américain a 17 ans d'histoire derrière lui, couronnée de succès avec les tubes «Apologize» (2007), «All The Right Moves» (2009), «Counting Stars» (2013) ou encore «Love Runs Out» (2014). Et pourtant, OneRepublic a bien failli tout arrêter il y a deux ans, avant de revenir en force avec le single «Rescue Me», parmi les vingt morceaux les plus écoutés en Suisse cette semaine.

«Fin 2016, je me posais réellement la question de continuer ou non. J'étais en burn-out», a raconté Ryan Tedder, chanteur, sur le site OfficialCharts. Le déclic est arrivé «de nulle part», en décembre 2018: «D'un coup, j'étais revigoré et j'avais de nouveau envie d'écrire pour OneRepublic. J'avais cette mélodie pour «Rescue Me» qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. J'avais été incapable d'en faire quelque chose. Là, ça m'a pris cinq minutes pour finir le titre.»

Tedder a aussi révélé qu'il avait encore huit morceaux en stock: «Ça pourrait faire un album.» De quoi réjouir les fans qui attendent le successeur de «Oh My My» depuis plus de trois ans.

(L'essentiel)