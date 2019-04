Avec son 3e album, PNL consolide sa légende

PNL



«Deux Frères», dispo. (QLF Records).

Un clip tourné au sommet de la tour Eiffel, des records en cascade et un défilé sur les Champs-Élysées dans un bus à impériale: PNL ne fait pas les choses comme tout le monde. Le duo parisien, qui n’a jamais accordé d’interview à un média francophone, a dévoilé «Deux Frères», troisième opus très attendu par les fans depuis la sortie du clip de «Au DD», single de tous les records: record français d’écoutes de l’année sur une semaine (11 millions de streams), 40 millions de vues sur YouTube en seulement une semaine.

On pensait qu’ils avaient déjà tout dit, que le fond serait éclipsé par une forme plus maîtrisée que jamais, mais les frangins lâchent un disque qui vient compléter une trilogie cohérente.

Ils sortent les griffes

Beats atmosphériques, guitares acoustiques hispanisantes («À l’ammoniaque»), trap («Menace») ou reggaeton («Hasta la vista») accueillent leurs deux voix ultra complémentaires, traitées avec un soin d’orfèvre. Ademo et N.O.S. se livrent et se replongent dans leur enfance avec nostalgie («Chang», «Zoulou tchaing»), tentent d’assumer leur présent et leur succès avec pudeur et folie («Kuta Ubud»), en gardant un œil sur l’horizon.

Ils sortent les griffes sur «Au DD» et «Déconnecté», le sommet énervé de cet opus avec «Deux Frères» et «Celsius». Avec ce troisième disque de seize chansons - plus deux inédits disponibles seulement sur CD - PNL signe une véritable ode à la fratrie, et consolide encore un peu plus sa légende.

(L'essentiel/Cédric Botzung)