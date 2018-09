Mylène Farmer a trouvé une nouvelle lolita

Elle s'appelle Julia, a 17 ans et s'apprête à sortir «S.E.X.T.O.». Ce titre va inévitablement bénéficier d'un fort soutien des radios et d'une large couverture médiatique puisqu'il a été produit par Laurent Boutonnat et Mylène Farmer. La précédente protégée du duo, Alizée, avait fait un tabac avec «Moi… Lolita», publié en 2000, et qui fait partie des 40 singles les plus vendus de tous les temps en France.

La jeune fille avait participé à The Voice Kids en 2015, sélectionnée dans l'équipe de Louis Bertignac grâce à son interprétation de «I will always love you» de Whitney Houston.

«S.E.X.T.O.» sera disponible sur les plateformes numériques dès mercredi. Cette publication en milieu de semaine, alors qu'habituellement les morceaux et albums paraissent le vendredi, n'est pas un hasard. Mylène Farmer fêtera ses 57 ans le jour de la sortie du single.

Let the Music play ⚪️⚫️ pic.twitter.com/PY524zZzsq — Julia (@juliamusic) September 10, 2018

(L'essentiel/jde)