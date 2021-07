«Kanye est prêt, les autres artistes doivent repousser»

Kanye West va-t-il surprendre son monde et sortir son nouvel album ce vendredi? L'hypothèse prend forme alors qu'une écoute en avant-première a été organisée dans le plus grand des secrets. Triés sur le volet, les invités ont eu l'obligation de laisser leur téléphone à l'entrée afin d'éviter toute fuite. Un photographe a raconté l'expérience sur Twitter.

D'après lui, la superstar de la musique américaine n'a pas abandonné ses expérimentations gospel avec des morceaux «qui pourraient être joués dans une église», mais également «une grande diversité de sonorités avec également des titres trap parfaits pour les boîtes de nuit». Difficile pourtant d'établir une tendance claire et précise sur la direction artistique, la plupart des morceaux ayant été dévoilés de manière aléatoire et sans ordre précis.

«Kanye rappe comme s'il était fauché»

Mais la qualité devrait être au rendez-vous, selon l'influenceur Justin Laboy, qui prévient: «Nous n'allons probablement pas écouter autre chose pendant un moment. La production est en avance sur son temps, et Kanye rappe comme s'il était fauché et en quête d'un contrat. Tous les artistes qui pensaient sortir leur album doivent repousser», explique celui qui a bénéficié d'une écoute privée en compagnie de la star de la NBA Kevin Durant.

Déjà annoncé il y a plus d'un an, l'album devrait être intitulé «Donda», prénom de la mère de l'artiste, qui est décédée en 2007. Une couverture assez surprenante a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Rumored listening event info for Kanye West’s new album, along with speculated cover artwork pic.twitter.com/upzCk72NRV — XXL Magazine (@XXL) July 19, 2021

Rappelons que le sulfureux artiste aux tendances bipolaires n'en est pas à son coup d'essai en la matière. Il avait expliqué avoir réalisé la couverture de «Ye» en quelques minutes sur son téléphone sur le chemin de la session d'écoute, mais également avoir convaincu son acolyte Pusha T de choisir une photo de la salle de bain dans laquelle Whitney Houston est morte d'une overdose pour l'album «Daytona».

L'ancien rappeur des Clipse devrait d'ailleurs être de la partie sur le nouvel album de Kanye, au même titre que Travis Scott, Lil Baby, Playboi Carti, Don Toliver, Future, Baby Keem, Ty Dolla Sign ou encore Tyler, The Creator. Une vidéo de l'auteur de «Call Me If You Get Lost» en studio avec Ye a récemment été diffusée. Autant de signes qui ne trompent pas...

???????????? pic.twitter.com/YZw1YFTeMA — Consequence (@ItsTheCons) July 17, 2021

