«C’est un album solaire, conçu pour faire du bien»

La chanteuse française Clara Luciani, 28 ans, cartonne avec son album dansant et joyeux aux sonorités disco-­pop. Porté par les tubes «Reste» et «Respire encore», «Cœur» figure parmi les plus vendus dans l’Hexagone. Il est déjà disque d’or avec plus de 50’000 exemplaires.

Ces chiffres, je ne sais pas ce qu’ils veulent dire. Ils sont flatteurs, mais pour moi ils n’ont rien de réel. Ce qui me touche, ce sont les visages des spectateurs en concert. Je préfère mesurer mon succès au nombre de sourires que j’ai devant moi plutôt qu’avec des chiffres de streaming.

Bien sûr. C’est vraiment un disque solaire conçu pour faire du bien. D’après les commentaires que je reçois, mon pari d’accompagner les gens dans la joie du déconfinement est gagné.

Oui. On a tous besoin de ça après le brouillard d’incertitude qu’on a traversé. Personnellement, lors du premier confinement je me suis mise à vraiment angoisser. J’ai imaginé que peut-être je ne remonterais jamais sur scène, que si cette histoire durait cinq ans, tout le monde m’aurait oubliée après. Ma chanson «Au revoir» a d’ailleurs été écrite durant ce moment de grands doutes.

Vous trouvez? Mon premier album, j’ai eu 25 ans pour le faire, alors trois ans pour le 2e, ça m’a paru très court. D’autant plus qu’il y avait le petit côté anxiogène de vouloir faire aussi bien que le premier (ndlr: plus de 200’000 ventes).

Pas uniquement celui-ci. Avec mes musiciens, on s’est aperçus que les univers de «Sainte-Victoire» et de «Cœur» se mariaient plus facilement que ce qu’on imaginait. Bonne surprise!

