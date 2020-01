Un album et un set best-​​of pour amorcer son retour

Le label fondé par Hardwell, Revealed Recordings, a annoncé la publication de «The Story of Hardwell» pour le 31 janvier 2020. «Ce disque contiendra les plus grands tubes de la star, comme «Spaceman», «Apollo», «Zero 76» ou encore «Never Say Goodbye» réalisé avec Bright Lights et Dyro», a communiqué la maison de disques.

Pour les fans du Néerlandais, c'est avec cette compilation que le DJ retrouvera la scène en mars 2020 lors de l'Ultra à Miami (USA). Il y a quelque temps de cela, le festival avait annoncé qu'il accueillerait un événement en l'honneur des dix ans du label Revealed Recordings, sans donner de détails.

Sur les réseaux sociaux, les aficionados ont également relevé que le DJ avait présenté un show radio «inhabituel» le 17 janvier 2020. Lors de ce «Hardwell On Air», l'artiste de 32 ans avait mixé uniquement ses propres productions et diffusé des témoignages d'amitié de ses amis Armin van Buuren, Tiësto ou encore Mike Williams.

Il y a seize mois, le Meilleur DJ du monde 2013 et 2014 selon «DJ Mag» avait annoncé qu'il se retirait des projecteurs. Exténué par des années de tournée, il voulait «réfléchir à tout ce qui s'est passé dans sa vie et passer du temps avec ses amis et sa famille». Depuis lors, Hardwell n'a plus joué en public et n'a jamais précisé s'il voulait à nouveau le faire.

(L'essentiel/jde)