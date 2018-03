L’essentiel: Comment avez-vous géré le succès de votre premier album et une tournée triomphale?

Feu! Chatterton

Samedi, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 29 euros.

Clément (guitariste): Nos vies ont changé, mais ce succès fut doux. Nous avons commencé en 2013 avec une tournée des bars. Puis l’album est sorti, nous avons débuté la tournée et nous sommes montés en gamme. On gère beaucoup tous les cinq, et on se préserve.

Vouliez-vous prendre du recul pour ce second opus?

Au total, nous avions tourné presque deux ans. Nous nous sommes mis au travail à la fin de la tournée, au printemps 2016. On voulait plutôt enchaîner, et composer un nouvel album assez vite. En recréant les conditions des débuts.

Vous avez souhaité explorer ici d’autres influences?

Le constat a été fait à la fin. C’est vrai qu’il y a plus de claviers et moins de guitares. Au départ, nous sommes une formation classique, et la culture des claviers nous a pénétrés.

On sent une forme d’apaisement sur ce disque…

Elle est réelle, par rapport à l’exaltation du premier album. Il était plus sauvage, «L’oiseleur» est plus apaisé et précis. Un disque baigné de lumière.

La mélancolie reste-t-elle un moteur chez vous?

Bien sûr. Et en même temps, comment peut-on faire de la musique sans mélancolie?

Comment vous sentez-vous avant de débuter cette nouvelle tournée?

On est remontés à bloc! Très contents de jouer les nouveaux morceaux, et de rejouer les anciens. Le set mélangera les deux, en racontant une histoire, avec un début et une fin.

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)