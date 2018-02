«Nous avons mis le paquet sur le light show»

L’essentiel: Quatre années séparent «Everest» de «Nocturne». Aviez-vous besoin de prendre du recul?

Vendredi, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 25/27 euros.



Lionel (chanteur/guitariste): Ce n’est pas si long pour nous. Nous avons toujours pris du temps pour nos disques. Nous avions fait une tournée acoustique après celle d’«Everest», avant de commencer à écrire. Finalement, la conception du disque a été rapide.

«Everest» était un disque aussi beau qu’intense.

Le disque avait été douloureux à faire, mais la tournée hyper nourrissante. On voulait profiter de l’énergie de la tournée pour enchaîner sur l’écriture. C’est assez miraculeux que le groupe ait retrouvé une consistance après cette disparition (NDLR: celle du batteur Denis Wielemans).

Avez-vous eu envie de morceaux plus légers?

Oui, il y a l’envie de ne pas avoir de thème ou de concept. Nous voulions faire un disque très esthétique, «cosmétique». Les morceaux sont habillés différemment.

Votre façon de composer a-t-elle évolué?

Nous avons pris des plus gros studios que d’habitude, à Bruxelles et Paris. La contrainte de temps nous a poussé à aller vite. On s’est empêché de réfléchir. Les morceaux nous appartiennent moins, à Antoine et moi, le groupe s’est approprié la matière, il a une place plus grande.

«Nocturne» est traversé par des sonorités plus électroniques. À quel moment s’est fait ce choix?

Nous souhaitions essayer quelque chose d’autre, un retour aux synthés, aux sons eighties. J’ai été bercé par cette musique. Il y a des clins d’œil à Jacno, à Depeche Mode, à New Order, Kraftwerk.

Qu’avez-vous écouté récemment?

On s’éloigne de la pop et du rock, on écoute de l’électro, comme Nils Frahm ou Todd Terje, beaucoup de hip-hop, comme PNL ou Booba. Il y a une vraie déferlante ces dernières années, je trouve ça très cool. C’est vraiment dans l’air du temps.

Commence se passe la tournée, qui a débuté en octobre dernier?

Elle a débuté dans le bus que PNL avait utilisé, ils nous ont laissé leurs boissons. Ça se passe bien, les salles sont pleines. On fidélise, c’est hyper agréable. Les gens sont curieux de voir comment ça se mélange avec les anciens disques.

À quoi peuvent s’attendre vos fans pour votre venue à la Rockhal?

Nous avons beaucoup travaillé l’aspect live. Avec ce disque esthétique, nous avons mis le paquet sur la sonorisation et le light show. On joue davantage de morceaux qu’avant.

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)