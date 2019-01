Ces albums sont très attendus cette année

Ils seront nombreux à sortir des disques lors de ces prochains mois. Certains retours sont inespérés alors que d'autres, en revanche, sont attendus de longue date. Voici notre sélection.

• Pop Rihanna est l'une des artistes les plus attendues. La star n'a plus rien sorti depuis «Anti» en 2016. Depuis lors, elle n'a cessé de teaser l'arrivée d'un disque, plusieurs fois repoussé. Lana Del Rey a, quant à elle, confirmé la publication de «Norman Fucking Rockwell» pour mars, qui pourrait s'orienter vers de la country. Ariana Grande, Meghan Trainor, Mark Ronson, Miley Cyrus et The Weeknd sortiront tous un album ces six prochains mois. Un disque d'Adele est aussi évoqué avant Noël.

• Rock, metal Jack White va ressusciter The Raconteurs, groupe en pause depuis 2010 et dont le dernier album remonte à 2008. De plus, le combo partira sur les routes. Dans une catégorie bien plus musclée, Rammstein, Spliknot, Deftones, Gojira, Korn ou encore Megadeth lâcheront les chevaux, et les riffs, sur leurs albums.

• Hip-hop Dur de choisir dans le style le plus écouté du moment. Citons l'inévitable Kanye West. Il aurait dû publier une galette à l'automne 2018 mais il a préféré la peaufiner en Afrique. On parle aujourd'hui de «Yandhi» pour le premier trimestre. Le deuxième bébé de Cardi B devrait, lui, arriver d'ici à l'été. PNL attire aussi tous les regards: les frangins ont publié deux titres cet été puis... plus rien.

• Electro Le nouveau Gesaffelstein, «Hyperion», excite la planète électronique. Il doit arriver d'ici le mois de mai. Le Français n'a fait qu'un seul album, au succès monstre, en 2013. Flume, Madeon, Rudimental, Modeselektor, M83 ou The Chemicals Brothers sont aussi attendus dans les bacs.

