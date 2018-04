Dua Lipa exploite tout le potentiel de son hit

La chanteuse britannique fait un tabac planétaire avec «IDGAF». Son titre, acronyme d'«I Don't Give A Fuck» (en français «J'en ai rien à foutre»), figure parmi les trois singles les plus écoutés sur Spotify et Apple Music en Indonésie, aux Philippines et à Oman. En Australie, il pointe à la 8e place sur iTunes.

Personne ne doute qu'il devrait gagner quelques rangs ces prochaines semaines, boosté par le filtre «IDGAF» qu'a récemment lancé Dua Lipa sur Snapchat. En outre, le titre bénéficiera de la sortie d'une nouvelle version... en français. Que l'on se rassure (ou pas), ce n'est pas la Britannique qui chantera dans la langue de Molière, mais Maître Gims. Un court enregistrement audio de leur inattendue réinterprétation en duo circule sur la toile. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est taillée pour devenir un tube.

Pour l'heure, on ne connaît pas les coulisses de cette collaboration entre la chanteuse aux racines kosovares et le rappeur parisien. Rien n'a filtré non plus sur la possibilité que Dua Lipa ait enregistré des duos avec d'autres stars. On se souvient que la belle avait fait le buzz lors d'un live à Los Angeles, en février 2018, en interprétant son hit avec Charli XCX, Zara Larsson, Alma et MØ.

(L'essentiel/jde)