Le rappeur Young Dolph abattu à l'âge de 36 ans

Nouveau drame dans le monde du hip-hop américain. Le rappeur Young Dolph a été tué par balles devant une épicerie, mercredi, à Memphis dans le Tennessee, rapportent plusieurs médias américains, mercredi. D'après le gérant du magasin, l'artiste était entré pour acheter des cookies lorsqu'un individu à l'intérieur d'une voiture a ouvert le feu sur le rappeur.

Le MC avait été déjà été visé par des tirs à plusieurs reprises. Touché à Los Angeles en 2017 suite à une altercation, il avait dû être hospitalisé. Rappeur respecté originaire de Memphis, Adolph Robert Thornton, Jr., de son vrai nom, avait collaboré avec de nombreux grands noms de l'industrie, de Rick Ross à T.I. en passant par 2 Chainz et Gucci Mane.

Sa première mixtape «Paper Route Campaign» est sortie en 2009 et son premier album officiel «King of Memphis» a été dévoilé en 2016. C'est en 2015 qu'il a connu son plus grand succès aux côtés de O.T. Genasis avec le hit «Cut It».

Après avoir pensé à raccrocher, il avait finalement décidé de poursuivre la musique. Son dernier projet, «Dum and Dummer 2», en collaboration avec Key Glock, est sorti en mars dernier. Il avait atteint la huitième place du «Billboard».

De nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Chance The Rapper, Offset ou encore Megan Thee Stallion.

(th/L'essentiel)