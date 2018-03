«Un hommage aux Pogues dont nous sommes fans»

«L’essentiel»: Comment sont nés The Rapparees?



Joe: Nous avons formé The Rapparees il y a presque quinze ans. Nous avons commencé à jouer dans les bars et les clubs de Belfast. Après la sortie de notre premier album, nous avons joué plus loin. On se connaît depuis tout jeunes, et nous jouons de la musique. C’est du bonus pour nous.



Vous jouez de la musique irlandaise traditionnelle et aussi vos compositions.



Nous avons fondé le groupe là-dessus, reprendre les classiques et proposer nos propres chansons. Nous essayons depuis le début de trouver le bon équilibre entre les deux. Nous avons sorti trois albums et travaillons sur le prochain. Nous avons toujours été de grands fans des Dubliners et des Pogues. Nous voulions leur rendre hommage. Et nous avons monté un concert hommage aux Pogues pour Noël.



C’est ce que va découvrir le public luxembourgeois?



Oui. D’ailleurs, nous serons dans une plus grosse configuration, avec deux fois plus de musiciens, une section cuivre, un batteur ainsi que d’autres musiciens. Nous sommes déjà venus deux fois, mais ce sera une première avec ce show.



Comment expliquer le succès des musiques celtiques?



Les chansons abordent des choses que tout un chacun peut expérimenter. Cette musique folk vient du cœur.

• Zeltik. Samedi, 18h, Hall sportif LNBD, à Dudelange. Entrée: 20/25 euros.

(Propos recueillis par Cédric Botzung)