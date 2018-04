Des hackers ont fait disparaître «Despacito»

Avec plus de 5 milliards de vues, le clip de «Despacito» était officiellement devenu la vidéo la plus regardée de tous les temps sur YouTube. À cause de pirates informatiques, ce nombre n'a pas pu augmenter pendant quelques heures.

Ce mardi, des hackers agissant sous le nom de Prosox & Kuroi'sh ont en effet réussi à prendre le contrôle de VEVO et en ont profité pour supprimer la vidéo de Luis Fonsi pendant quelques heures. Ils ont également modifié le titre des vidéos de plusieurs artistes dont Shakira, Katy Perry, Adele, Drake, ou encore Maître Gims.

Sur Twitter, les pirates se sont adressés directement à YouTube: «C'est juste pour le fun. J'utilise simplement le script «youtube-change-title-video» et j'écris «hacked». Ne me jugez pas, j'aime YouTube.»

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3