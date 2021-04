Un album inédit enregistré dans un camping car

Il se pourrait bien qu’un album posthume de DMX voie le jour. Et bien plus vite qu’on ne le pense. Peu de temps après le décès du rappeur, survenu le vendredi 9 avril 2021, le producteur Darrin Dean a lâché sur la chaîne Fox 5 que l’artiste venait de terminer un disque. En pleine pandémie, lui, DMX et son manager se sont enfermés dès le printemps 2020 dans un camping-car à Nashville, dans le Tennessee. Ils y sont restés quatre mois, le temps d’enregistrer un album. «Ce disque deviendra un classique. On a roulé jusque là-bas parce que DMX nous avait dit qu’il ne voulait pas rester bloqué à New York et qu’il voulait commencer un album», a raconté le manager de l’artiste.

Mouv.fr rappelle que, précédemment, des collaborations avec DMX avaient été annoncées. On pense ici à Pop Smoke, Lil Wayne, Snoop Dogg, Alicia Keys ou encore Usher. Reste à savoir si ces duos seront présents sur cet album posthume dont on ignore encore quand il paraîtra. La dernière galette du rappeur, «Undisputed», remonte à 2012.

(L'essentiel/fec)