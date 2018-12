Des fans survoltés au concert d'un hologramme

Des fans survoltés scandant le nom de leur idole sous le feu des lasers: un concert parmi tant d'autres? Non. Car l'ado qui se dandinait samedi soir sur scène, près de Paris, est un hologramme: celui de la Japonaise Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle partie prolonger en Europe son succès bien réel. «Bonsou-ar Paris. Je sou-is très heureuse d'être enfin avec vous»: avec sa voix de fillette au délicieux accent nippon, l'icône de la J-Pop s'est lancée à la conquête du Vieux continent, après avoir rempli les salles en Amérique et en Asie.

Longue chevelure bleu turquoise, jupe plissée, bas remontés jusqu'à mi-cuisse: Hatsune Miku, qui a éternellement 16 ans, est à l'image de l'écolière japonaise férue de manga et de cosplay (art de se déguiser en son personnage préféré). Créature à cheval entre la poupée Barbie et un personnage de dessins animés japonais, Miku a été conçue en 2007 comme le porte-drapeau humanoïde d'un logiciel de synthèse vocale développé par le japonais Crypton Future Media sur la base de la technologie Yamaha dite «vocaloid», ou vocaloïde (contraction de «vocal» et «androïde»).

Le logiciel permet de développer sans connaissances musicales de véritables chansons, une technologie de pointe, d'où le nom de «Hatsune Miku», qui signifie «premier son du futur» en japonais. Vue par plus de 63 millions de personnes sur YouTube, Miku compte 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Au Japon, elle est un tel phénomène que des milliers d'hommes l'ont virtuellement «épousée». «Notre plus longue tournée de 2016 en Amérique du Nord a attiré plus de 36.000 personnes. Miku est aussi populaire en Chine», explique Guillaume Devigne, un Français qui dirige le marketing international de Crypton Future Media.

(L'essentiel/afp)