«On ne voulait pas vraiment faire ce disque»

La belle histoire du duo a débuté lors des auditions à l'aveugle de la saison 5 de «The Voice», diffusées début 2016 sur TF1. Pour convaincre le jury du télécrochet, qu'il avait fini par remporter, le novice Slimane avait revisité un des premiers hits de Vitaa, «À fleur de toi». «J'avais été bouleversé par sa version», s'est souvenue avec émotion la chanteuse sur Europe 1. Ce n'est que deux ans plus tard, lorsqu'ils se sont retrouvés tous deux coaches pour «The Voice Belgique», qu'ils ont réellement appris à se connaître. «C'est là-bas qu'on est devenus amis et que l'on a commencé à travailler ensemble», a raconté l'Alsacienne en évoquant l'écriture de «Je te le donne».

Ce single, devenu un tube en automne 2018, a donné l'idée à l'entourage des artistes de les inciter à collaborer sur un album. «Pour être très franc, au départ, on ne voulait pas spécialement faire ce disque. On avait plein de questions et de doutes sur cette idée-là, qui ne venait pas de nous», a confié Slimane à 20 minutes France. Après s'être retrouvés en studio «juste pour voir ce qui allait en sortir», il est apparu comme évident qu'ils allaient faire des merveilles ensemble. «On n'avait jamais écrit de chansons aussi rapidement, a résumé Vitaa. On était inspirés de façon démultipliée. Il arrive avec un thème, j'arrive avec un flow et cela crée quelque chose. On a conçu «VersuS» avec une grande facilité, sans tomber dans la facilité.»

Aujourd'hui, le conte de fées entre les deux musiciens se poursuit: Slimane, 29 ans, et Vitaa, 36 ans, ont annoncé une tournée pour 2020.

(L'essentiel/jde)