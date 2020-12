TiiwTiiw, méconnu en Belgique, star sur YouTube

C'est paradoxal, mais sur YouTube, il est possible d'être plus visionné que les artistes Angèle, Roméo Elvis et Damso réunis et d'être nettement moins connu dans son propre pays. Le Bruxellois d'origine marocaine Ilias Barni, 28 ans, en fait actuellement l'étrange expérience.

Avec son nom d'artiste Iliass TiiwTiiw et sur la chaîne YouTube du même nom, les trois titres "Hasta Luego", "DAWDAW", ou encore "Te Amo", rassemblent en effet à eux seuls plus de 593 millions de vues. Et La DH, via une interview de la RTBF, nous apprend, ce mardi, que si l'on additionne l'ensemble de toutes les chansons de cet artiste, elles ont été visionnées plus d'un milliard de fois sur YouTube.

«Je suis vraiment fier de faire partie des artistes belges», a confié à la RTBF, celui qui a débuté sa carrière avec un groupe folklorique dans des mariages. «J'ai fait le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les États-Unis, le Canada, Dubaï, la Thaïlande, un peu partout, on a fait plein de pays... Au début, je me suis forcé à écouter de la musique arabe, pour essayer de me retrouver et je pense que la musique a sauvé ma vie».

Et de manière paradoxale, encore fois, TiiwTiiw regrette encore qu'il ne puisse vivre au Maroc, car il y est... «trop connu». Et de se réjouir tout de même que «la Belgique ne joue pas le jeu», car «ça lui permet d'être beaucoup plus libre, ici en Belgique, un pays que j'aime, qui m'a permis de grandir!».

(fl/L'essentiel)