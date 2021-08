Lil Nas X n’est plus un cœur à prendre

Le jeune rappeur de 22 ans est amoureux. C’est en tout cas ce qu’a confié Lil Nas X à «Variety». «J’ai eu de bons petits copains et de mauvais petits copains. Beaucoup d’entre eux étaient émotionnellement indisponibles ou avaient beaucoup trop d’insécurité en eux», a commencé l’interprète du tube «Montero (Call Me By Your Name»). Il a ensuite lâché qu’il avait trouvé aujourd’hui «quelqu’un de spécial»: «Je crois bien que celui-là, c’est le bon. Je ne peux pas l’expliquer. C’est juste mon ressenti.»

L’Américain n’a en revanche pas dévoilé l’identité de l’heureux élu. The Blast affirme qu’il pourrait s’agir du danseur Yai Ariza. Le 23 juillet 2021, l’homme a posté des photos où il pose aux côtés de Lil Nas X lors du tournage du clip d’«Industry Baby». Il avait ajouté en légende des clichés un petit cœur à côté du nom du rappeur.

(L'essentiel/fec)