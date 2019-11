Taylor Swift s'en prend au boss de son ancien label

La chanteuse américaine Taylor Swift a relancé jeudi les hostilités avec son ancien label, accusant ses dirigeants de l'empêcher de donner un spectacle et de sortir un documentaire Netflix sur sa vie. Cette nouvelle vient raviver la dispute qui oppose la princesse de la pop au magnat de l'industrie musicale Scooter Braun. Taylor Swift avait annoncé en août vouloir réenregistrer ses tubes pour reprendre le contrôle de ses œuvres, dont M. Braun, avec le label Big Machine Label, a obtenu la majorité des enregistrements.

Le propriétaire des masters, enregistrements originaux servant à fabriquer vinyles, CD et autres copies numériques, décide comment les chansons sont reproduites ou vendues. Ces enregistrements tant convoités sont une des principales sources de revenu des artistes quand ils en possèdent les droits. La chanteuse de 29 ans a affirmé jeudi dans un billet de blog que M. Braun et son associé Scott Borchetta exerçaient un «contrôle tyrannique» sur elle. Taylor Swift accuse les deux hommes d'avoir dit à son équipe qu'elle n'était «pas autorisée à jouer (s)es anciennes chansons à la télévision» parce que «cela reviendrait à re-enregistrer (s)a musique avant qu'(elle) n'ait le droit de le faire l'année prochaine».

«Sois une bonne petite fille et tais-toi»

Cela pourrait alors nuire à sa performance prévue aux American Music Awards ce mois-ci, où elle doit recevoir le prix d'artiste de la décennie. «De plus, et ce n'est pas comme cela que j'avais prévu de vous partager cette nouvelle», a poursuivi l'artiste. «Netflix a créé un documentaire sur ma vie ces dernières années. Scott et Scooter ont interdit l'usage de ma vieille musique ou des extraits de mes performances pour ce projet, alors qu'il n'y a aucune mention d'eux ou de Big Machine Records nulle part dans le film».

«Le message qu'ils m'envoient et très clair, a fustigé Taylor Swift. En gros, "sois une bonne petite fille et tais-toi"». Taylor Swift a appelé ses fans et les artistes dont elle est proche à la soutenir dans cette âpre bataille contre MM. Braun et Borchetta, qui n'ont pour l'instant pas commenté l'affaire publiquement.

