La petite sœur de Beyoncé sort son 4e album

Les fans de Solange Knowles sont ravis! Après avoir promis une suite à l'excellent «Seat at the Table» (2016) pour le courant de l'automne 2018, la cadette des Knowles se faisait toujours désirer. Elle est enfin sortie du silence vendredi en dévoilant le contenu de son nouvel album, «When I Get Home», enregistré dans divers lieux chers à la chanteuse tels que la Nouvelle-Orléans, la Jamaïque et la Californie.

Ce nouvel opus, écrit et produit par l'Américaine de 32 ans, comprend des contributions de plusieurs artistes tels que Earl Sweatshirt, Panda Bear, Tyler the Creator ou encore Gucci Mane. «Le jazz est au centre de cet album», avait-t-elle confié précédemment au T Magazine, «mais il est teinté de batterie électronique et de et hip-hop, pour que ça cogne comme il se doit.»

(L'essentiel/szu)