Invitée par Black Eyed Peas, Shakira fait un carton

«I Want a Girl Like Shakira», rappe will.i.am au début du nouveau single de Black Eyed Peas, avant d'enchaîner en espagnol. Extrait de «Translation», ce titre taillé sur mesure pour la «bomba latina» rend hommage aux femmes latines. Sorti vendredi dernier, son clip affole les compteurs et dépasse en cinq jours les 34 millions de vues sur YouTube.

Les précédents singles de ce huitième album studio sont aussi le fruit de collaborations avec des poids lourds de la pop latino. «Ritmo (Bad Boys for Life)» avec J Balvin avait atteint 816 millions de vues, «Mamacita» avec Ozuna et J. Rey Soul 225 millions, «Feels the Beat» avec Maluma, 93 millions et «Vida Loca» avec Nicky Jam et Tyga, 74 millions. «A Girl Like Me» paraît bien parti pour faire au moins aussi bien.

Dans le clip, Shakira glisse sur un skateboard et enchaîne les chorégraphies. L'une d'entre elles est l'œuvre du Français Sadeck Berrabah, chorégraphe et danseur de la compagnie Géométrie Variable. Celui-ci avait participé à la tournée du rappeur Kendrick Lamar et était arrivé en finale de «La France a un incroyable talent», en 2017.

(Cédric Botzung/L'essentiel)