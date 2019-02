Le programme du 22e Zeltik a été dévoilé

«Nous essayons de mélanger les différentes générations de musiciens, avec cette année certains artistes très jeunes, comme les Écossais Hò-Rò ou les Irlandais Cúig. Et c'est bien sûr toujours un plaisir d'accueillir une pointure comme l'Espagnol Carlos Núñez, qui se produira pour la sixième fois au Zeltik», détaillait John Rech, le programmateur du festival, mardi matin.

Pour sa 22e édition, programmée le samedi 9 mars (avec une soirée Prélude celtique prévue le vendredi 8 mars et à laquelle participera également Carlos Núñez), l'Espagnol sera la tête d'affiche. On ne présente plus celui qui est considéré comme la seule star mondiale de la cornemuse, et qui revient à Dudelange pour une nouvelle démonstration de sa virtuosité à la gaita, la cornemuse galicienne.

Ils avaient mis le feu l'an dernier, les Français Celkilt seront de retour pour une nouvelle prestation explosive, entre musique celtique et rock'n'roll survolté. Les cinq Irlandais Cúig, les Suisses Pigeons on the Gate, les Écossais Hò-Rò, récompensés aux Scottish Music Awards, le singer-songwriter irlandais Shane Ó Fearghail, les Bretons An Erminig et les locaux The Luxembourg Pipe Band compléteront l'affiche de cette édition 2019.

(L'essentiel/Cédric Botzung)