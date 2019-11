Michael Kiwanuka manie la soul en maître

Ample, élégant et engagé, le nouvel album de Michael Kiwanuka comble les attentes. Sobrement baptisé «Kiwanuka», ce 3e opus était une sortie attendue de novembre.

Le chanteur et guitariste de 32 ans a été comparé à des légendes comme Bill Withers, Otis Redding ou Marvin Gaye. Son titre «Cold Little Heart» a ravi les spectateurs de la série «Big Little Lies». C'est dire s'il était attendu au tournant.

Un joyaux

Verdict, le troisième album du Londonien est une réussite. C'est un voyage de 50 minutes en quatorze titres à entreprendre d'une seule traite, confortablement installé, le casque aux oreilles. De riches compositions soul sont mâtinées de rock et de funk. La mélancolie des violons et du piano est transpercée d'éclaircies comme «Time is the healer».

Ce joyaux, qui réussit à évoquer les seventies avec un son très contemporain, a été concocté avec un autre maître, le producteur Danger Mouse.

Un son d'où transpirent les origines ougandaises de Michael Kiwanuka. Il revendique ses racines à travers le mantra «You Ain't The Problem» («Tu n'est pas le problème»). Et lie les interrogations personnelles à l'universel avec des protest songs engagées contre le racisme et les inégalités. C'est le cas dans le superbe «Hero», qui évoque Fred Hampton, militant des Black Panthers assassiné en 1969.

Michael Kiwanuka «Kiwanuka», disponible (Polydor).

(Séverine Goffin/L'essentiel)