Gavin James est inspiré le coeur en miettes

Dans son tube «Always», le folkeux parle de «cicatrices qui ne disparaîtront pas», regrette que «le côté gauche du lit reste vide» et se demande «s'il est trop tard pour recoller les morceaux». Cette ballade, Gavin James a expliqué à The Beat l'avoir écrite avec le moral dans les chaussettes. «En 2017, j'ai mis un terme à une relation amoureuse et j'ai regretté immédiatement cette décision. Cette chanson est une façon de demander pardon», a-t-il dit.

À propos de sa douloureuse séparation, l'Irlandais a confié qu'elle était le fil rouge d'«Only Ticket Home», à paraître le 26 octobre. «"Always" est l'une des premières chansons que j'ai enregistrées pour ce disque. Elle a donné le ton pour tous les autres morceaux», a-t-il lâché derrière le micro de la radio.

Gavin James «Always »(Live at Abbey Road Studios)

Nous voilà avertis: son 2e album, après «Bitter Pill» en 2016, ne sera pas rose. En même temps, ce n'est pas la première fois que le guitariste de 27 ans fera pleurer dans les chaumières. Le protégé d'Ed Sheeran - «si tu ne connais pas Gavin James, tu es un loser», a affirmé la star rousse - a déjà figuré dans les charts avec trois singles tristes ayant pour thème l'amour: «For You», «Tired», réalisé avec Alan Walker, et «Nervous», remixé par Mark McCabe.

Gavin James «For You»

Alan Walker ft. Gavin James «Tired»

Gavin James «Nervous (The Ooh Song)» (Mark McCabe Remix)

(L'essentiel/jde)