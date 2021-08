Billie Eilish aurait le vocabulaire le plus riche

D’après Wordtips, site anglophone consacré au vocabulaire, Billie Eilish, 19 ans, possède un langage plus que varié. Elle est l’artiste de pop qui utilise le plus de mots différents dans ses morceaux. Le site a examiné les chanteuses et chanteurs les plus écoutés sur Spotify et les a scindés en deux groupes: «stars modernes» et «légendes». Il a calculé une moyenne du nombre de mots uniques sur 1000. La jeune américaine arrive à un total de 169 mots sur 1000. Elle est toutefois devancée dans ce classement par des artistes «légende» tels que Jim Morrison (177), Björk (197) ou Patti Smith (217).

Fait intéressant, à l’autre bout de ce top, on trouve des stars mythiques de la musique à l’image de Mariah Carey (77), Michael Jackson (80), Paul McCartney (83) ou même encore Prince (80).

(L'essentiel/fec)