Un nouveau clip de Wannabe serait en préparation

Les Spice Girls auraient décidé de tourner une nouvelle version du clip de Wannabe pour fêter le 25e anniversaire de leur tube planétaire. Alors que les rumeurs enflaient concernant une nouvelle tournée du groupe britannique à l’approche de cette célébration, la pandémie de Covid-19 a rendu cette idée assez peu probable.

À la place, Mel B, Emma Bunton, Geri Horner et Mel C pourraient bien régaler leurs fans avec un nouveau clip de Wannabe comme le prétend une source interrogée par le Sun. «Les Spice Girls espéraient reprendre la route en 2021 pour marquer leur grand anniversaire mais ce n’est pas possible à cause de la pandémie, a déclaré la source. Elles discutent régulièrement et elles tentent d’arriver avec de nouvelles idées pour célébrer le grand jour. Mel C a suggéré qu’elles fassent quelque chose autour de Wannabe - dont l’idée de possiblement retravailler le clip pour les réseaux sociaux. Il y a tant d’options et rien n’est interdit. Elles veulent donner aux fans quelques chose de spécial».

Comme on peut s’en douter, il y a très peu de chance que Victoria Beckham participe au projet s’il a lieu.

(L'essentiel)