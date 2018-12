«La voix est le centre de mon univers musical»

«L’essentiel»: Vous avez sorti début septembre votre second album «Radiate». Les critiques sont très positives. Y accordez-vous de l’attention? Jeanne Added: C’est compliqué. Je préfère que ce soit le cas, mais j’essaye un peu de m’en méfier, et de rester concentrée sur mon travail et le rapport avec le public, c’est plus concret. Après avoir travaillé avec Dan Lévy sur votre premier album «Be Sensationnal», vous avez collaboré avec le duo Maestro pour ce nouvel opus. Pourquoi ce choix? Je leur avais fait écouter mes maquettes, pour avoir leur avis. Puis, au fur et à mesure, on s’en rendu compte qu’il y avait un disque en devenir. On a alors décidé de travailler ensemble. J’adore Maestro, ils me font toujours danser et créent chez moi un état d’excitation.

Vous recherchiez une autre couleur plus électro pour ce disque? J’avais déjà cette couleur électro et synthétique sur le précédent. Disons que celui-ci est plus dansant. C’est vraiment leur culture. La méthode de composition a-t-elle changé? Je continue d’apprendre, j’ai d’ailleurs coécrit une partie des chansons.

Ce qui frappe d’entrée quand on écoute votre musique, c’est votre voix. À quel moment avez-vous pris conscience de sa force? La voix, c’est le centre de mon univers musical. C’est mon mode d’expression, je fonctionne avec mon chant. Le défi est alors de trouver une manière d’écrire en fonction de ma voix.

Vous avez débuté une grande tournée. Comment se passe-t-elle jusqu’ici? Très bien, nous avons déjà fait plus d’une trentaine de dates. Elle passera par le Zénith de Paris en 2019, mais je ne veux pas trop me mettre la pression pour le moment. Chaque chose en son temps.

(Recueilli par Cédric Botzung)