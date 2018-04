Album de George Ezra nourri par Barcelone

Le Britannique avait fait un carton avec «Wanted on Voyage», premier album porté par le hit «Budapest». Il y a trois ans, ce disque avait été parmi les plus vendus au Royaume-Uni derrière ceux de Sam Smith et d'Ed Sheeran. Après cette période faste, George Ezra a connu des troubles mentaux, de l'anxiété en particulier. Il a donc senti le besoin de s'éloigner pour écrire «Staying at Tamara's».

«Chez moi, il y a trop de distractions. C'est trop facile de dire oui pour aller au pub avec les potes», a expliqué Ezra, 24 ans, au Sun. Aussi le garçon a-t-il décidé de partir un mois à Barcelone et de louer une chambre dans un logement, chez une certaine Tamara. D'où le nom du deuxième album. «Elle avait des vinyles partout, ses potes étaient artistes, musiciens et designers. Son mec jouait dans un groupe. Ce cadre de vie n'aurait pas pu être mieux», s'est souvenu le chanteur, qui a écrit «Shotgun» et «Pretty Shining People» après une balade sur la colline de Montjuïc.

George ne s'est pas contenté de la cité catalane pour s'inspirer. Il a aussi visité l'île de Skye, en Ecosse, un élevage de porcs dans le Norfolk et une ancienne étable au Pays de Galles.

