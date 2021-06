Cali, une bombe d'énergie à Dudelange

«I can't live with or without you» chantait Cali, reprenant le classique de U2 au milieu du public, embarquant au passage John Rech, le programmateur de la Fête de la musique à Dudelange, pour un moment fraternel marquant. Le chanteur français ne peut pas vivre sans la scène, il nous l'avait confié. «Sans la vie d'artiste, je me jette par la fenêtre», avait-il dit. On le croit volontiers, tant il respire la sincérité, à l'image du morceau «Mon fils ma vie».

C'est avec le poignant «Cavale», titre de son dernier album, puis avec «Viens avec moi», et ses rythmes électro, qu'avait débuté son set, jeudi soir à Dudelange. Difficile en effet de résister à l'appel de l'explosif chanteur français. Tenue et veste noire, il dansait, venait chercher le public, faisait monter des spectateurs sur scène. «Que c'est bon de vous retrouver!», avouait-il. On le croyait sur parole, tant la scène coule dans les veines du natif de Perpignan.

Propulsé par de jeunes, fougueux et talentueux musiciens, Cali le quinquagénaire, qui a toujours autant d'énergie à revendre, n'avait aucune difficulté à se mettre au diapason. Sur une scène installée sur le parking, entre l'Opderschmelz et le château d'eau, devant un public qui ne se faisait pas prier pour se lever, applaudir et taper dans les mains, le Français dégainait, guitare en main, quelques uns de ses tubes, comme «Elle m'a dit» ou l'incontournable «C'est quand le bonheur?». Avec le retour de la musique en live, pas de doutes, c'est dès maintenant.

Légende: 500 personnes étaient venues applaudir Cali et fêter le retour de la musique live, jeudi à Dudelange.

(L'essentiel/Cédric Botzung)