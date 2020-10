Pourquoi Madonna n'a pas voulu de David Guetta

Une collaboration avec la plus grande star du monde ne tient parfois pas à grand-chose. C'est ce qu'a dévoilé, pour la première fois, David Guetta, dimanche, à Mcfly & Carlito sur YouTube. Le DJ raconte qu'en 2011, après avoir reçu un Grammy Award pour son remix de «Revolver» de Madonna, la star, enthousiaste, l'appelle en lui proposant de réaliser son prochain album. «Donc, truc de ouf. Madonna c'est quand j'ai 17 ans, j'arrive en club, j'entends les premiers sons de Madonna, c'est complètement dingo pour moi», explique le DJ français.

«Le déjeuner se passe super bien, on parle de tout, on parle de musique, ce qu'elle veut faire pour l'album, comment elle voit le truc, quelles sont mes idées», poursuit-il. «On arrive au café et elle me dit: "À propos, c'est quoi ton signe astrologique?". Moi je dis scorpion et là tout d'un coup elle fait une tête. Elle me dit: "Je suis désolée, on pourra pas travailler ensemble. C'était un plaisir de te connaître. Au revoir». Une anecdote qui a laissé pantois les deux youtubeurs.

Le Français était «complètement sidéré» mais s'en est rapidement remis: «J'étais content d'avoir déjeuné avec Madonna, c'était pas non plus très très grave». Il a depuis collaboré avec de nombreuses stars internationales, telles Lady GaGa, Britney Spears, will.i.am, Usher, Nicki Minaj, Rihanna ou encore Sia, dont le dernier titre, «Let's Love» est sorti mi-septembre.

(mc/L'essentiel)