Quand LeBron James décide de se mettre au rap

À défaut d'emmener ses Los Angeles Lakers en playoffs, LeBron James pourra toujours se targuer d'avoir travaillé sur un des albums hip-hop de l'année. Sorti vendredi, le dernier né de 2Chainz «Rap Or Go To The League» est «son meilleur album à ce jour», d'après le très spécialisé magazine américain Complex.

En plus d'être un rappeur plus que consistant, le vétéran d'Atlanta dispose d'un carnet d'adresse suffisamment fourni pour pouvoir convier la star mondiale du basket. Non le «King» n'a pas pris le micro, mais il a activement participé à la réalisation de l'album en tant que conseiller.

Une saison basket à oublier

À voir la liste d'invités présents (Kendrick Lamar, Travis Scott, Ariana Grande, Young Thug, Lil Wayne, Chance The Rapper entre autres) et les producteurs (DJ Mustard, Pharrell, Mike Dean notamment), force est de constater que la star du basket a fait le job.

Un petit lot de consolation pour lui, car sur le terrain, rien ne va plus pour son équipe. Les Lakers ont enregistrés une nouvelle défaite contre la lanterne rouge de la NBA, les Phoenix Suns, samedi soir (118-109). Si le roi James a fait son match en termes de statistiques (27 points, 16 passes et 9 rebonds), il n'a pas pu impulser l'énergie nécessaire à ses coéquipiers pour renverse la vapeur. La qualification en playoffs semble plus que jamais compromise pour la franchise californienne.

(th/L'essentiel)