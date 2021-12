Le 16 décembre, c'était «Metallica Day»

Thank you so much to Mayor @LondonBreed for hosting us this afternoon @ChaseCenter and for the inredible honor of this proclamation. Contributing to San Francisco in our small way means the world to us. @sfgov @apeconcerts #Metallica40 pic.twitter.com/wMvgmZ1Ybm — Metallica (@Metallica) December 16, 2021

Le 28 octobre 1981, James Hetfield et Lars Ulrich fondent le groupe Metallica à Los Angeles. Les hard rockeurs s'installent un peu plus tard dans la baie de San Francisco. 40 ans plus tard, le chanteur blond et son agité collègue batteur danois partagent toujours les scènes du monde entier et célèbrent le 40e anniversaire du groupe avec des milliers de fans à San Francisco ce week-end. Entre vendredi et dimanche, la ville californienne est entre les mains du groupe, qui a organisé des concerts, des expos et des événements un peu partout.

En l'honneur de réalisations musicales à portée mondiale, le maire de San Fransisco London Breed a déclaré le 16 décembre «Metallica Day», en présence du batteur Lars Ulrich et du bassiste Robert Trujillo. «Vous avez influencé la vie de générations. Quand on parle de San Francisco, on pense aux téléphériques, puis à Metallica», a lancé le maire.

Vendredi et dimanche, le groupe jouera deux concerts à guichets fermés au Chase Center de San Francisco. Les billets n'étaient disponibles que par tirage au sort au sein du fan club de Metallica. Un Luxembourgeois et un habitant de Trèves auront la chance d'assister à l'événement. Et ils raconteront tout de leur expérience dans la baie de San Francisco à L'essentiel la semaine prochaine. C'est qu'on n'est pas invité à l'anniversaire de Metallica tous les week-ends! Et ceux qui ne seront pas sur place pourront suivre les événements gratuitement sur Internet. Les détails sur le sujet ont été publiés sur le site Web de Metallica.

(dm/lessentiel.lu)