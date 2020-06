Et le titre préféré des fans de Metallica est...

Metallica a mis à contribution ses nombreux fans de par le monde. Le groupe américain leur a demandé d’élire, via des votes sur les réseaux sociaux, leur single favori parmi l’immense discographie du combo formé en 1981 à Los Angeles. Le résultat est tombé le 24 juin 2020 sur Instagram. C’est «Master Of Puppets», sorti le 2 juillet 1986 et extrait de l’album du même nom, qui a été choisi.

«Le peuple a parlé et un single se détache des autres. Notre champion est, roulement de tambour s’il vous plaît, «Master Of Puppets». Durant ce concours, il a défait «Dyers Eve», «Atlas, Rise!», «Ride The Lightning», «Sad But True», «Fade To Black» et, en finale, «One», a posté Metallica. Dans un post précédent détaillant ce petit concours, la bande de James Hetfield avait expliqué qu’elle avait présélectionné 64 titres parmi les plus écoutés sur Spotify et parmi ceux qui avaient été le plus joués en live. Ce qui donnait un tableau, semblable à ceux des compétions sportives, sur lequel chaque morceau était en compétition directe avec un autre.

(L'essentiel/fec)