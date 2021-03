«Poursuivre avec mon personnage de mafieux»

C’est vite vu, ce cinquième disque du rappeur marseillais a fait presque aussi bien que celui de Justin Bieber. À sa sortie, le vendredi 19 mars 2021, il était le deuxième album le plus écouté du monde sur Spotify derrière celui du Canadien. En France, SCH a même placé 16 titres de «JVLIVS II» parmi les 20 morceaux les plus écoutés du pays. Fou!

J’avais besoin d’aller dans un autre univers que celui de «JVLIVS» et de faire de la musique plus simplement. La trilogie est complexe avec une histoire et des fils conducteurs à suivre. Sur celui-ci, c’est la voix française d’Al Pacino. Elle lie les titres entre eux en plus d’être une voix mythique et charismatique du cinéma.

Oui. L’image est au service de la musique et vice versa. Sur ce disque, c’était un challenge de poursuivre l’histoire de mon personnage de mafieux.

Sur le tome I, je le présentais en parrain de la pègre dans des manoirs italiens en manteau de fourrure. Là, j’ai voulu montrer ce qu’il fait dans la vie, son côté exécutif. C’est pour ça qu’il est en costard sur le port de Marseille et pas en vison. Il est aussi moins mystique et plus humain.

Oui. Globalement, je trouve bénéfique pour le mouvement urbain d’essayer de revenir à l’analogique, de toucher des choses plus orchestrales. En ce qui me concerne, la part instrumentale a une très grande place sur l’album. J’en avais besoin pour donner à «JVLIVS II» ce côté bande originale de film.

J’y pense et je sais déjà à quoi il va ressembler dans les grandes lignes. Je me gratte la tête pour savoir où je vais faire aller mon personnage. Ce que je peux dire, c’est que je connais déjà la finalité.

Alors ça, pour ne pas spoiler, on va éviter le sujet! (rire) On peut toujours avoir des surprises. Tout vient à point pour qui sait attendre.

(L'essentiel/Fabien Eckert)