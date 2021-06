Le chanteur de Blink-​​182 atteint d'un cancer

Triste nouvelle dans le monde du rock. Mark Hoppus, chanteur et bassiste du groupe Blink-182, a annoncé être atteint d'un cancer. «Ça craint et j'ai peur, mais en même temps j'ai la chance d'avoir des médecins incroyables, ma famille et mes amis pour m'aider à traverser cette épreuve. J'ai des mois de traitement devant moi mais je reste plein d'espoir et positif. Hâte d'être débarrassé du cancer et de vous voir lors des concerts dans un futur proche», a-t-il écrit.

Rien n'a été précisé sur le type de cancer ou encore sur le stade de la maladie. «Mark est mon frère. Je l'aime et je vais l'aider», a réagi Travis Barker, membre le plus célèbre du groupe de rock. Âgé de 49 ans, Mark Hoppus est père d'un garçon de 18 ans.

Blink-182 a connu un succès important à la fin des années 90 et au début des années 2000, s'imposant comme un fer de lance du courant pop-punk. Fort d'une fan-base très fidèle, le groupe californien a continué de remplir les salles dans les années 2010. Il s'était notamment produit au Luxembourg, à la Rockhal, en 2012.

(th/L'essentiel)