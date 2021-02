Le duo électro mythique Daft Punk se sépare

«Epilogue». C'est par ce mot révélateur que le groupe d'électro français le plus célèbre de la planète vient d'annoncer sa séparation dans une vidéo partagée sur Youtube, lundi. 28 ans après sa formation en 1993, la duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a donc apposé un point final à une aventure exceptionnelle.

Auteurs de certains des hits les plus mémorables de ces 20 dernières années, les deux Parisiens ont rapidement acquis le statut de légende, le côté mystérieux des deux artistes toujours casqués aidant ...

Plus que de la cosmétique, Daft Punk, c'est avant tout une patte unique, des albums iconiques et des hits en pagaille, de «Around the World» à «Starboy» avec The Weeknd en passant par «Get Lucky» avec Nile Rodgers et Pharrell Williams. La légende s'est également construite dans le désert californien avec l'apparition de la fameuse pyramide, pour l'un des shows les plus incroyables du festival Coachella en 2006.

Moteur de la «french touch», Daft Punk a sans doute permis à des dizaines d'artistes français de s'exporter à l'étranger. Adulés par une grande partie de l'industrie musicale, des musiciens en herbe aux grandes stars comme Kanye West, les Daft Punk suscitaient également les spéculations quant à un éventuel retour sur scène ou en studio.

Cette dernière annonce inattendue fait figure de crève-cœur pour de nombreux fans. Rien n'a été précisé quant aux raisons de cette séparation. Étaient-ils arrivés à la fin de l'histoire? Pourquoi ne pas avoir terminé sur une dernière prestation légendaire? Comptent-ils se lancer en solo? Autant de questions qui ne manqueront pas d'animer les discussions et d'entretenir la légende du «mystère» Daft Punk...

(Thomas Holzer/L'essentiel)