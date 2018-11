Le phénomène qui fusionne flamenco et R’nB

«Je vis un rêve», a lancé la jeune femme le 15 novembre dernier sur la scène des Latin Grammys à Las Vegas où elle a reçu deux prix, dont celui de la meilleure chanson alternative pour son tube «Malamente», mélange de flamenco, de R’nB et de trap, un type de rap. Peu connue jusqu’ici hors d’Espagne, Rosalía est en revanche déjà une star dans son pays, où elle a conquis le public grâce à sa maîtrise du flamenco qu’elle a étudié pendant sept ans à Barcelone.

Sans origines gitanes, Rosalia Vila, née en Catalogne, loin du berceau andalou du flamenco, n’a découvert ce genre qu’à l’adolescence, en écoutant Camaron de la Isla avec ses amis dans les parcs de son village. «Los Angeles», son premier disque sorti en 2017, dans lequel elle chante seulement accompagnée d’une guitare, a été bien accueilli par la critique et par les jeunes, pour qui le flamenco n’avait jusqu’ici rien d’un genre tendance. Mais c’est sa présence l’été dernier au Sonar, festival électro de Barcelone, où la chanteuse et compositrice a interprété pour la première fois «Malamente», hit de son second album, qui l’a véritablement lancée.

Mélange détonant de flamenco, trap, électro et R’nB, son second album «El Mal Querer» est sorti au début du mois de novembre et raconte tout au long de ses onze titres l’histoire d’une relation amoureuse toxique. Le succès a été fulgurant. En une journée, ses chansons ont accumulé plus de 2,3 millions d’écoutes sur Spotify. Et le clip de «Malamente», qui alterne «palmas» (claquement des mains typique du flamenco) et mise en scène rappelant une corrida avec la chanteuse lancée sur une moto chargeant un jeune homme, compte plus de 37 millions de vues sur YouTube. Signe de sa notoriété naissante, Rosalía a collaboré avec la star américaine Pharrell Williams et décroché un rôle dans le prochain film de Pedro Almodovar.

Rosalía «El Mal Querer», disponible (Sony).

Le tube «Malamente» de Rosalia:

