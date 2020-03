«Des artistes qui ont les moyens de s'exporter»

L’essentiel: La vidéo de «Radio» est sorti récemment. Les clip tes permettent-ils de montrer les différentes facettes de ton univers artistique?

Chaild: Oui, c’est le but pour moi. Pour celui-ci, je ne me suis pas déguisé en monstre, je voulais être plus sobre tout en gardant mon style. Dans «Artificial» et «Playground», j’étais assez grimé. Je voulais montrer une autre facette, une nouvelle image.

Comment travailles-tu sur ces clips?

En général, je perds cinq ans de ma vie à chaque clip (rires). Souvent, j’ai déjà l’idée du clip lorsque j’écris la chanson, comme pour «Artificial». Pour «Playground», j’ai récupéré des photos d’une expo. Pour ces deux clips, j’ai construit la déco, travaillé avec Sophie Garlinskas et nous les avons co-réalisés avec mon video maker. Pour «Radio», dont le concept a changé en dernière minute, le FilmFund nous a subventionné pour tourner le clip à Liverpool. Je suis un peu maniaque, j’aime le contrôle.

À 21 ans, tu maîtrises l’intégralité de ton univers.

Quand j’évoluais sous le nom d’Adrian, on a beaucoup critiqué mon univers. J’avais les idées mais pas les moyens, ce qui a changé avec Chaild. C’est difficile de sortir de Luxembourg, mais nous sommes une génération d’artistes qui avons les moyens de le faire. Des gens comme Edsun, Maz, C’Est Karma ou moi ressentons le besoin de proposer un univers complet. Les labels prennent moins de risques, et veulent des artistes complets.

L’utilisation de l’anglais était-elle une évidence quand on fait de la pop?

Je n’ai pas choisi l’anglais pour avoir plus de succès. J’écoute beaucoup de pop qui passe à la radio, donc c’était une évidence. Je chante aussi en italien. Parfois j’essaye en français, mais mon accent sonne luxembourgeois (rires).

Travailles-tu ta voix ou c’est naturel?

Chez moi, c’est 5% de talent et 95% de travail. Je ne suis pas un génie. J’ai la chance d’avoir ce grain de voix, mais je la travaille tous les jours. Ici, à Liverpool, où j’étudie dans l’école de «Performing arts» de Paul Mc Cartney, je me rends compte du travail qui reste à accomplir. Me confronter à des gens hors du pays m’a beaucoup aidé.

Quels sont tes modèles?

Ce sont en général des auteurs-compositeurs-interprètes, j’aime beaucoup Sia, Lady Gaga, Lana Del Rey ou Woodkid. On me compare souvent à lui, au niveau de la voix. D’ailleurs, on a rencontré son booker au Sonic Visions.

Qu’est-il prévu pour ce show avec Maz?

Nous avons beaucoup réfléchi à la forme, et nous allons nous produire à tour de rôle, puis ensemble. On a un nouveau single que l’on présentera en exclusivité. Au niveau visuel, nous préparons des choses jamais faites au Luxembourg.

Chaild x Maz Samedi, 20 h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette. Entrée: 13 euros.

(Cédric Botzung/L'essentiel)