Vétérans de la pop, The Charlatans restent frais

La patience des fans aura finalement été récompensée. Groupe phare de la scène indie-pop des années 90, The Charlatans vont se produire pour la première fois en plus de 25 ans de carrière dimanche, au Grand-Duché, sur la scène de l’Atelier.



Fondée en 1989 par le bassiste Martin Blunt, la formation originaire de Norwich est aujourd’hui emmenée par le chanteur Tim Burgess, présent quasiment dès les débuts, par le guitariste Mark Collins et le claviériste et percussionniste Tony Rogers.



The Charlatans se distinguent à l’aube des années 90, avec l’album «Some Friendly», dont est extrait le hit «The Only One I Know». Ce premier opus studio prend la tête des charts britanniques, comme «The Charlatans» (1995) et «Tellin’s Stories» (1997). En avril dernier, le groupe de Tim Burgess sortait «Different Days», 13e album au casting impressionnant, puisque Paul Weller, Kurt Wagner, Stephen Morris, Anton Newcombe ou Johnny Marr y participent. Et The Charlatans de prouver à nouveau qu’ils n’avaient pas perdu l’inspiration, à l’image des mélodiques «Different Days» et «Plastic Machinery».

The Charlatans

Dimanche, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 30 euros.





(Cédric Botzung/L'essentiel)