Une playlist «spéciale virus» dispo sur Spotify

Visiblement, sur Spotify, on peut aussi tourner le virus en dérision en dépit de sa gravité et de son impact profond sur la société. Ainsi, un utilisateur de la plateforme, Alistair Ryan, s'est amusé à réunir plus d'une centaine de morceaux. Pour une fois, ce n'est pas le genre musical qui les lie, mais leur titre. Ils ont en effet tous un rapport, plus ou moins éloigné, avec le coronavirus.

On retrouve donc par exemple «Toxic» de Britney Spears, «Don't Stand So Close To Me» («Ne te tiens pas si près de moi») de The Police, «Fever» («Fièvre») de Carly Rae Jepsen, «Stayin' Alive» («Rester vivant») des Bee Gees, «Made in China» («Fabriqué en Chine») de Higer Brothers et DJ Snake, «U Can't Touch This» («Tu ne peux pas toucher à ça») de MC Hammer, «If I Ever Feel Better» («Si une fois je me sens mieux») de Phoenix, «No More Parties in LA» («Plus de fêtes à LA») de Kanye West ou encore

«Behind The Mask» («Derrière le masque») de Fearing.

Cette playlist, baptisée «COVID-19 Quarantine Party», jouit en tout cas d'une très jolie popularité. A ce jour, près de 300 000 personnes s'y sont déjà abonnées.

(L'essentiel/fec)