Kanye West de retour sur le trône avec «Donda»

Qui est véritablement Kanye West? Un saltimbanque capable de soutenir Trump pour finalement se présenter lui même à l’élection présidentielle? Un malade atteint de troubles bipolaires, dixit sa future ex-épouse Kim Kardashian? Un provocateur adepte de la déclaration malsaine et tapageuse à l’image de ses propos douteux sur «le choix» de l’esclavage? Ou tout simplement un artiste à l’imaginaire infini?

«Nommez moi un génie qui n’est pas fou», lançait-il sur «Feedback» en 2016. Vendredi soir, en moins d’une heure, le Chicagoan a rappelé à la Terre entière qu’il était le plus grand créatif de la musique contemporaine. Les plus sceptiques ne manqueront pas de tempérer cette affirmation, mais ils ne pourront contester qu’aucun autre artiste n’est capable de remplir un stade pour une simple session d’écoute. Ni de se présenter avec deux heures de retard pour faire les 100 pas sur un sol immaculé, cagoule sur la tête. Kanye l’a fait, et personne n’y a vu le moindre malaise.

Jay-Z en invité surprise

Le rappeur a dévoilé ce qui pourrait devenir l’un de ses albums majeurs, grâce notamment à ses expérimentations vocales et sonores. Tout en incorporant des éléments rappelant ses succès passés («My Beautiful Dark Twisted Fantasy», «The Life of Pablo») et récents («Jesus Is King»), Kanye West maintient une cohérence et offre un terrain de jeu lumineux à ses invités. De Pusha T à Playboi Carti et Travis Scott en passant par le rookie Baby Keem, les «guests stars» magnifient l’œuvre.

Cerise sur le gâteau, la plus notable d’entre elles arrive sur le dernier morceau. «The Throne is Back» lance Jay-Z, en référence à leur album commun paru en 2011. Une collaboration surprise qui fait office de réconciliation après des années de brouille.

Puis Kanye s’en alla, le sentiment du devoir accompli, sans jamais retirer sa cagoule… Aucune nécessité d’en dire davantage, les hashtags #DONDA et #KanyeWest étaient déjà en «top tweet» tout au long de la nuit…

