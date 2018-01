Black Rebel Motorcycle Club, valeur sûre du rock

Si l’année écoulée n’a pas vraiment fait, à quelques exceptions près, la part belle au rock, la donne pourrait changer en 2018. Premier à ouvrir le bal, le Black Rebel Motorcycle Club. Actifs depuis la fin des années 90, les rockeurs californiens font leur grand retour, cinq ans après «Specter at the Feast».

«Tout ce temps passé loin de la musique vous permet de prendre du recul, de faire un point sur notre vie, de savoir si vous pensez vraiment ce que vous dites, et si vous dites ce que vous pensez», explique Peter Hayes, chanteur et guitariste. Avec ses acolytes Robert Levon Been (chant/basse) et Leah Shapiro (batterie), ils ont pris du recul, et cela se ressent sur ce huitième opus. Même si l’on ne qualifiera pas pour autant leur musique d’apaisée.

Après une entrée en matière inquiétante («DFF»), BRMC déploie ses riffs gras sur «King of Bones». La moitié des morceaux installent ces familières guitares saturées («Question of Faith»), ce rock rugueux («Little Thing Gone Wild») et ces envolées shoegaze («Calling Them All Away», «All Rise»). Mais les Américains font également mouche sur des titres plus aériens («Echo») et des ballades graves et ténébreuses («Haunt»).

• Black Rebel Motorcycle Club. «Wrong Creatures», dispo. (Pias).

(Cédric Botzung/L'essentiel)